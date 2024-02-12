На железнодорожной станции «Митьково» построят подземный пассажирский терминал

Подземный пассажирский терминал построят на железнодорожной станции «Митьково» Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что планируется создать новую платформу и подземный пассажирский терминал для остановочного пункта “Митьково”.