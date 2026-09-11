Бежевое пальто — главная вещь осени 2026. Как носить новую классику

Бежевому пальто не приходится возвращаться в моду — оно из нее никогда не уходило. Этой осенью оно снова оказывается в центре внимания: меняются длина, объем и пропорции, но сама идея остается прежней — это одна из немногих вещей, которая способна собрать практически весь гардероб.