Бежевое пальто — главная вещь осени 2026. Как носить новую классику

Бежевому пальто не приходится возвращаться в моду — оно из нее никогда не уходило. Этой осенью оно снова оказывается в центре внимания: меняются длина, объем и пропорции, но сама идея остается прежней — это одна из немногих вещей, которая способна собрать практически весь гардероб.
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