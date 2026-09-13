В российских школах значительно усилят начальную военную подготовку — Минпросвещения

Сергей Кравцов рассказал, что с этого учебного года количество часов, отведенных на начальную военную подготовку в российских школах, было увеличено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Что произошло с А...
- Что произошло с А...
- Что произошло с А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым