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Артета о 2:0 с «Кристал Пэлас»: «В первые полчаса «Арсенал» играл великолепно. Но было немало аспектов, которые нужно улучшить»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Кристал Пэлас». «Канониры» одержали победу со счетом 2:0 в 1-м туре АПЛ.

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