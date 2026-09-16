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"Была дома не одна". Подробности нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

"Была дома не одна". Подробности нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

По словам местных жителей, женщина выпивала вместе с подругой, которая уснула и проспала трагедию Медведь растерзал 66-летнюю женщину, вытащив ее прямо из дома в деревне Верхний Кебеж в Красноярском крае, пишет Kras Mash.

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