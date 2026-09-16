"Была дома не одна". Подробности нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

По словам местных жителей, женщина выпивала вместе с подругой, которая уснула и проспала трагедию Медведь растерзал 66-летнюю женщину, вытащив ее прямо из дома в деревне Верхний Кебеж в Красноярском крае, пишет Kras Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Алтайском крае ...
- В Госдуме предлож...
- ВС Чиновник ответил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым