"Была дома не одна". Подробности нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

По словам местных жителей, женщина выпивала вместе с подругой, которая уснула и проспала трагедию Медведь растерзал 66-летнюю женщину, вытащив ее прямо из дома в деревне Верхний Кебеж в Красноярском крае, пишет Kras Mash.