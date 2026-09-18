SI 1!/ USD 45 min Swing Trading Plan Silver Futures COMEX_DL:SI1! Jasmine-Flower SI 1!/ USD 45 min Swing Trading Plan Trading Cycle: 45-Minute Swing Trade Risk-Reward Ratio: 1:10.
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