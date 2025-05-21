О захвате Белоруссии нацисты задумались задолго до начала Второй мировой войны, поскольку территория этой республики СССР была богата природными ресурсами и граничила с Европой.
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О захвате Белоруссии нацисты задумались задолго до начала Второй мировой войны, поскольку территория этой республики СССР была богата природными ресурсами и граничила с Европой.