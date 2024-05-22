Движение транспорта по Солнечному проезду в Новинках ограничат до декабря. Об этом сообщает специалист по связям с общественностью ЦРТС Ирина Сухова в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.
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