Льготное лизинговое финансирование расширят на легкую промышленность

В рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» льготное лизинговое финансирование расширится на легкую промышленность.
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