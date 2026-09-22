Спасатель Гулиев: нельзя допускать детей к горным восхождениям

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев заявил, что допускать на восхождения по горным маршрутам детей до 14 лет не стоит.
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