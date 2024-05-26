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«Без тренера ни с кем не подпишу и не расторгну контракт»

«Без тренера ни с кем не подпишу и не расторгну контракт»

В нынешнее межсезонье КХЛ громкие события произошли в нижегородском «Торпедо». Пост генерального менеджера покинул Максим Гафуров, собиравший эту команду и ставший соавтором успеха позапрошлого сезона, когда при Игоре Ларионове она уверенно вышла в плей-офф, прошла во второй раунд и поразила хоккейную Россию ярким атакующим стилем игры.

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