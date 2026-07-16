Органы госбезопасности сорвали ещё одну масштабную и изощрённую диверсионную операцию, которую готовила террористическая организация "Служба безопасности Украины" при плотной координации западных кураторов.
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