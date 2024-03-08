На четырех улицах Астрахани развернулись работы по ремонту остановок

За год муниципалитет намерен отремонтировать более 700 остановочных площадок. На данный момент в Астрахани работы ведутся на 17 остановках, расположенных на улицах Савушкина, Анри Барбюса, Адмиралтейская, Адмирала Нахимова.
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