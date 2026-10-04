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От домашних котов до краснокнижных летучих мышей: Александр Беглов рассказал об охране фауны в Петербурге

От домашних котов до краснокнижных летучих мышей: Александр Беглов рассказал об охране фауны в Петербурге

4 октября, во Всемирный день защиты животных, губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, как в городе организована забота о братьях наших меньших.

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