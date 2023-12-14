Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года. В январе-октябре 2023 показатель вырос почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 22 тысяч тонн.
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