- Сталин был полуграмотный вождь, а сообразил!Зал заседаний просто лежал от хохота, а Горбачёв краснел за свои слова о Сталине.
Любимый клоун о Сталине и тиграх
Комментарии
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Лариса Голубицкая
Зря Юрий Владимирович пожалел нелюдей! Нужно было выпускать тигров!!! Светлая память этому светлому,чистому,доброму человеку!!!
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10 час.
владимир рябченко
"Тиграм недокладывают мяса". частица с глаголом не пишется раздельно...
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3 час.
ас
александр сальников
учитель? может статью нужно осмысливать а не грамоте учить?
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58 мин.
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