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Любимый клоун о Сталине и тиграх

Любимый клоун о Сталине и тиграх

- Сталин был полуграмотный вождь, а сообразил!Зал заседаний просто лежал от хохота, а Горбачёв краснел за свои слова о Сталине.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Зря Юрий Владимирович пожалел нелюдей! Нужно было выпускать тигров!!! Светлая память этому светлому,чистому,доброму человеку!!!
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владимир рябченко
&quot;Тиграм недокладывают мяса&quot;.   частица с глаголом не пишется раздельно...
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ас
александр сальников
учитель? может статью нужно осмысливать а не грамоте учить?
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