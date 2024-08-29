Задержанный в Москве сторонник РДК признал вину в подготовке теракта

В Москве предъявили обвинение 27-летнему стороннику террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, задержанному ранее за подготовку теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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