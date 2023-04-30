Юридический вопрос: что нужно знать о возврате одежды и ценниках-обманках

Юридический вопрос: что нужно знать о возврате одежды и ценниках-обманкахДаже в магазине нас не всегда ждут позитивные эмоции – иногда на кассе оказывается, что вещь стоит дороже, чем вы думали, или вы уже дома понимаете, что купили совсем не то.