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Юридический вопрос: что нужно знать о возврате одежды и ценниках-обманках

Юридический вопрос: что нужно знать о возврате одежды и ценниках-обманках

Юридический вопрос: что нужно знать о возврате одежды и ценниках-обманкахДаже в магазине нас не всегда ждут позитивные эмоции – иногда на кассе оказывается, что вещь стоит дороже, чем вы думали, или вы уже дома понимаете, что купили совсем не то.

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