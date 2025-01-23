Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +7°, дождь• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +9°, дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +8°, дождь• Джанкой: +9°, дождь• Судак: +9°, дождь• Феодосия: +9°, дождь• Керчь: +6°, дождьЧитать подробнее>>> .
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