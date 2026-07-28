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Газета.ру

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Дело Лерчек о совершении незаконных валютных операций передали другому судье

Дело Лерчек о совершении незаконных валютных операций передали другому судье

Материалы уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обвиняемой в проведении незаконных валютных операций, были переданы для дальнейшего рассмотрения судье Алишеру Ларину, который работает в Гагаринском районном суде Москвы.

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