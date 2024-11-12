В США заявили об ухудшении отношений с одной страной из-за выбора Трампа

Планы избранного президента США Дональда Трампа назначить на ключевые посты одних из самых жестких критиков Китая могут свидетельствовать об ухудшении отношений между Вашингтоном и Пекином в ближайшие годы.
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