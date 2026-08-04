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Путин поблагодарил президента Бразилии Лулу да Сильву за помощь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине

Путин выразил признательность Луле да Сильве за дипломатическую поддержку Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильву за его усилия по содействию в дипломатическом решении конфликта на Украине.

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