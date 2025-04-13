На Арбате разрисовали легендарную стену Цоя. Фанаты «Кино» против Паши Техника

Фанаты Цоя ответили на порчу его стены на Арбате поклонниками Техника На стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся 4 апреля в Таиланде рэперу Павлу Ивлеву.