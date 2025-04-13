Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Арбате разрисовали легендарную стену Цоя. Фанаты «Кино» против Паши Техника

На Арбате разрисовали легендарную стену Цоя. Фанаты «Кино» против Паши Техника

Фанаты Цоя ответили на порчу его стены на Арбате поклонниками Техника На стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся 4 апреля в Таиланде рэперу Павлу Ивлеву.

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