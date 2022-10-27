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“Не оправдал ожиданий своих кукловодов, сдулся”: Шукшина о сбежавшем Милохине

“Не оправдал ожиданий своих кукловодов, сдулся”: Шукшина о сбежавшем Милохине

Даня Милохин. Фото news.ru Варвара ПоплавокНе секрет, что успешный Даня Милохин подставил всю съёмочную группу «Ледникового периода» и Первого канала.

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