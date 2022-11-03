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Спиридонов об игре за клуб из Катара: «Хочу взять себе кабриолет. В клубе меня любят, уважают и уж в кабриолете, думаю, не откажут»

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал об игре за клуб из Катара –  «Аль-Ахли». – Как ты отказался в Катаре? – В «Аль-Ахли» до меня играл Рома Данилов, диагональный.

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