Крушение L-410 в Иркутской области: причинами названы ошибка пилотирования или отказ техники

Число авиапроисшествий и катастроф в последние месяцы пугающе увеличилось. Не просматривается ли в их регулярности системных недоработок в подготовке пилотов или техобслуживании машин?Новое крушение самолета — спустя два месяца, у той же компании.
Число авиапроисшествий и катастроф в последние месяцы пугающе увеличилось. Не просматривается ли в их регулярности системных недоработок в подготовке пилотов или техобслуживании машин?Новое крушение самолета — спустя два месяца, у той же компании.
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