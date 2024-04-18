В Сириусе пройдут весенние субботники 20 и 27 апреля все кто работает на федеральной территории примут участие в великой уборке.
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В Сириусе пройдут весенние субботники 20 и 27 апреля все кто работает на федеральной территории примут участие в великой уборке.