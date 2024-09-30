Ученые выяснили, что фастфуд опаснее сигарет

В его составе много сахара, жиров и соли, но мало витаминов и клетчатки.Анализ более десяти крупных исследований с участием около десяти миллионов человек показал, что регулярное употребление фаст-фуда и ультраобработанных продуктов связано с серьезными рисками для здоровья.