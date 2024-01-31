Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Когда невозможное становится неизбежным

Когда невозможное становится неизбежным

Дональд Трамп сделал, на мой взгляд, едва ли не самое громкое заявление за всю свою политическую карьеру: «Атака 9/11 дело рук США! Они 4 года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно, не было никакой атаки на WTC (башни-близнецы), не было той атаки как нам её показали и что в этом замешаны другие страны.

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