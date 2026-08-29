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Генри Сехудо: «Главная угроза для Двалишвили – Умар Нурмагомедов, а не Петр Ян»

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо считает, что самым сложным соперником для Мераба Двалишвили будет Умар Нурмагомедов , а не Петр Ян .

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