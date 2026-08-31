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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бублик разыграл полотенце между двумя болельщиками на US Open – они сыграли в «камень-ножницы-бумагу»

16-я ракетка мира Александр Бублик после победы над Джей-Джей Вульфом в первом круге US Open разыграл полотенце между двумя болельщиками.

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