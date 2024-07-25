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Царьград

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Проект новой сцены Пермского оперного театра прошел историко-культурную экспертизу

Проект новой сцены Пермского оперного театра прошел историко-культурную экспертизу

Вместимость составит 1250–1350 мест.Проект новой сцены оперного театра успешно прошел историко-культурную экспертизу.

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