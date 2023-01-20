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Еврокомиссия изобретает «пакет с пакетами»

Еврокомиссия изобретает «пакет с пакетами»

Власти Евросоюза анонсировали принятие очередного, уже десятого пакета санкций против России. Как сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, его основной задачей станет закрытие «лазеек» в ранее принятых ограничительных мерах.

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