Еврокомиссия изобретает «пакет с пакетами»

Власти Евросоюза анонсировали принятие очередного, уже десятого пакета санкций против России. Как сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, его основной задачей станет закрытие «лазеек» в ранее принятых ограничительных мерах.