Байден: предложение на мировом рынке позволит уменьшить закупки нефти у Ирана Наталья МарковаВ последний выходной пресс-служба Белого дома официально распространила информацию о меморандуме за подписью Джо Байдена, который предлагает пересмотреть политику по закупкам иранской нефти.