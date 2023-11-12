Байден: предложение на мировом рынке позволит уменьшить закупки нефти у Ирана Наталья МарковаВ последний выходной пресс-служба Белого дома официально распространила информацию о меморандуме за подписью Джо Байдена, который предлагает пересмотреть политику по закупкам иранской нефти.
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