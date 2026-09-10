Сразу две звезды сериала «Налет». Как Алене Хованской изменил Владимир Машков, а потом и Сергей Шнырев

Талантливая вокалистка и звезда МХТ имени Чехова известна по ролям в многочисленных спектаклях. Заслуженной артистке РФ везло в театральной карьере, а вот в любви — не слишком.
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