Российские дроны ликвидировали иностранных наёмников в Великой Новосёлке

Российские беспилотники уничтожили группу иностранных наёмников в Великой Новосёлке. Операция стала возможной благодаря радиоперехвату переговоров на иностранном языке, что позволило взять наёмников под визуальный контроль.
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