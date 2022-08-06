Газета.ру

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Чемпионка мира по синхронному плаванию не согласилась со словами Тутберидзе о заморозке рейтинга

Чемпионка мира по синхронному плаванию не согласилась со словами Тутберидзе о заморозке рейтинга

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию в микст-дуэте Майя Гурбанбердиева не согласилась с заявление тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая предложила заморозить рейтинг и не разыгрывать титулы в отсутствии россиян.

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