«Динамо» может снять все вопросы. «Динамо» – «Крылья Советов» - «Бело-голубые» — народная команда на ближайшие 2 тура.
Новый тренер увидит «Спартак» в деле, кульминация чемпионской гонки. 29-й тур РПЛ – жара
Комментарии
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Лена Мисько
18 мая "Динамо" может сделать важнейший шаг на пути к первому с 1976 года чемпионству. Нужно на своем стадионе обыгрывать "Крылья Советов". Болельщики покупать билеты не торопятся (видимо, Люся Чеботина в этот раз выступать не будет), а явку обеспечить надо. Поэтому в ход пошла стандартная практика времен фан-айди – раздача бесплатных билетов!
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13 час.
Максим Комаров
Лубянка, по хорошему, показывает характер. Как бы я не болел за Балтику (и раньше за Сочи), но был восхищен их характером. Титулы выигрывают только так! Ну и в победе Зенита в Грозном я не уверен, отнюдь. Ну, сделаем шаг назад? Потом 2 вперед
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9 час.
Максим Комаров
Один из самых деревянных футболистов, виденных мною в жизни - Мартин Шкртел. И какая карьера? Это я к чему. Нуралы Алип - готовый футболист для топ-5 АПЛ! Жесткий, отважный, несгибаемый Не удивлюсь трансферу уже в это межсезонье! Но будет жаль
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8 час.
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