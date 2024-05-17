Новый тренер увидит «Спартак» в деле, кульминация чемпионской гонки. 29-й тур РПЛ – жара

Лена Мисько 18 мая "Динамо" может сделать важнейший шаг на пути к первому с 1976 года чемпионству. Нужно на своем стадионе обыгрывать "Крылья Советов". Болельщики покупать билеты не торопятся (видимо, Люся Чеботина в этот раз выступать не будет), а явку обеспечить надо. Поэтому в ход пошла стандартная практика времен фан-айди – раздача бесплатных билетов!

Максим Комаров Лубянка, по хорошему, показывает характер. Как бы я не болел за Балтику (и раньше за Сочи), но был восхищен их характером. Титулы выигрывают только так! Ну и в победе Зенита в Грозном я не уверен, отнюдь. Ну, сделаем шаг назад? Потом 2 вперед