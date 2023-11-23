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Суд Израиля отклонил иски против сделки об освобождении заложников

Суд Израиля отклонил иски против сделки об освобождении заложников

Верховный суд Израиля отклонил еще два иска против решения правительства страны об освобождении заложников, которых сторонники палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

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