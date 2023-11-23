Суд Израиля отклонил иски против сделки об освобождении заложников

Верховный суд Израиля отклонил еще два иска против решения правительства страны об освобождении заложников, которых сторонники палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа, сообщает газета Yedioth Ahronoth.
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