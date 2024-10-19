Полиция Германии перегружена защитой еврейских общин

Усиление мер по защите еврейских учреждений в Германии после атаки ХАМАС на Израиль все больше нагружает полицейское ведомство страны, 19 октября заявил заместитель федерального председателя профсоюза немецкой полиции (GdP) Александр Пойц в интервью газете Rheinische Post.
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