В Нижнем Новгороде завершилась образовательная программа «Вам решать!»

В Нижнем Новгороде в тринадцатый раз прошла образовательная программа «Вам решать!», организованная Центром обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» по проекту Росмолодёжи при поддержке Центра регионального развития и дополнительного образования РАНХиГС.