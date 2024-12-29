Гражданка Франции добровольно покинула резиденцию президента Грузии

Грузия прошла наиболее опасный отрезок нынешнего политического противостояния. Сегодня в парламенте страны прошла церемония приведения к присяге нового президента страны, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии