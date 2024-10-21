«Совершенный симбиотический телефон». Представлен модульный HMD Fusion в стилистике Венома

HMD Global объединилась с Marvel, чтобы создать специальную версию своего модульного HMD Fusion в честь выхода фильма Venom: The Last Dance Компания HMD анонсировала «совершенный симбиотический телефон», предлагая фанатам представить, что симбиот Веном захватил стандартный HMD Fusion.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии