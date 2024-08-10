В Костроме прошла общегородская «Зарядка со стражем порядка».

Масштабный спортивный праздник в рамках всероссийской акции МВД России прошел в парке «Берендеевка». Познакомиться с работой полицейских и попробовать себя в соревнованиях на силу и выносливость собрались волонтеры Движения Первых, воспитанники центра «Патриот», спортсмены и любители активного отдыха.
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