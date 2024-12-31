Никогда не трогали парня с девушкой: негласные правила советской шпаны

Подростки всегда сбиваются в группы. Улица становится для них второй школой и начальной моделью микрокосма (и в данном случае под улицей, конечно, подразумевается не географическое пространство, а определенная среда).
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