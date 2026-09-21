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Регионы России

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Компания «Платформа Боцман» завершила пилотный этап внедрения системы оркестрации контейнеров в «РусГидро»

Компания «Платформа Боцман» завершила пилотный этап внедрения системы оркестрации контейнеров в «РусГидро»

Компания «Платформа Боцман», входящая в «Группу Астра», успешно завершила пилотный этап внедрения платформы оркестрации контейнеров «Боцман» в составе группы «РусГидро».

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