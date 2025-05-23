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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о финале Кубка Гагарина: «Не самый эффектный в истории. Много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов»

В решающей серии «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1). – Что скажете об уровне хоккея? – Наверное, это был не самый эффектный финал в истории КХЛ.

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