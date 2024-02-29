Суд в Брянске приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за шпионаж

t.me/broblsud Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам колонии за сбор данных о российской армии для передачи их ВСУ, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
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