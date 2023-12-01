Дедовщина | Лучшие моменты Arma 3

Отряд StopGame продолжает свой мебельный поход! Подлое нападение живых кустов, тактическая позиция на детской горке, применение навыков игры в «Сапёра» в полевых условиях… В свежей тематической Arma-КЕК нарезке и не такое увидишь.
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