Деньги некуда девать: Украинский "Энергоатом" заплатит 2,2 млн гривен за поиск кандидатов в наблюдательный совет

Как пишет оппозиционное издание Цензор.нет, украинский НАЭК "Энергоатом" подписал договор с ООО "Экзекьютов серч Юкрейн" на покупку услуги по отбору членов наблюдательного совета в государственное предприятие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии